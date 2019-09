Tšehhis sünnitas ajusurnud naine terve lapse

Arstid hoidsid 117 päeva ajusurnud ema keha elus, et laps saaks areneda ja peaaegu õigel ajal sündida. Brno ülikooli haigla teatel on see maailmas kõige pikaajalisem kunstlikult pikendatud rasedus.

Arstid tegid kõik, et ema organism jätkaks tööd kuni lapse sünnini, nad liigutasid ta keha, käsi ja jalgu, et simuleerida ema elusolekut.

«Pere otsustas, et laps pidi ellu jääma ja me andsime endast kõik, et nii läheks. See oli väga ebatavaline juhtum, et last tervitasid ta pereliikmed, mitte ema,» sõnas Brno ülikooli haigla günekoloogiaosakonna juht Pavel Ventura.