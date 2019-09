Mihkel Rauast lahku läinud Liina katsetab uuel rindel

«Chicagos elav eestlanna. Teen pilte, oma elu ja armastuse asutaja,» kirjutab naine oma enesetutvustuseks. Raud on fotograafiks kontserditel, etendustel ja sündmustel.



Varasemalt on Liina omandanud kutsehariduse juuksurina ja sel alal ka töötanud. Näitlejana on ta kaasa löönud Kanal 2 seriaalis «Ühikarotid». Hiljem on Raud sotside ridades Euroopa Parlamenti kandideerinud.