Kalalaeva kapten ärkas, kui põlengulaevalt pääsenud ta laeva parda vastu tagusid

New York Times andis hukkunute arvuks 8, kuid Reutersi andmetel võib hukkunute arv ulatuda 25 inimeseni ja üheksa inimest on seni leidmata, kuid ka nemad on tõenäoliselt hukkunud.

«Kui me tekile tulime, nägime kaugemal leeke ja saime kohe aru, et tegemist on laevapõlenguga. See oli kohutav vaatepilt,» sõnas kalalaeva kapten.