KARM! Justin Bieber avaldas, kuidas ta allakäiguspiraali sattus ja miks ta kõvasti narkot tegema hakkas

Muusik jagas esmaspäeval Instagramis pikka postitust, kus selgitas, et tal on nii füüsilise kui vaimse tervisega probleeme seetõttu, et ta sai 13-aastaselt väga kuulsaks, ta kasvas ebastabiilses kodukeskkonnas ning omas väga noores eas ligipääsu kõigele, mida ta vaid soovis.

Justin Bieber 2009. aastal. FOTO: AP/Scanpix

Avameelses postituses selgitas 25-aastane Bieber, kuidas meelelahutajaks olemise «tõusud ja mõõnad» heitsid ta 19-aastaselt narkootikumide rüppe. Ka avaldas staar postituses, et kasutas lähisuhetes inimesi ära ning oli «lugupidamatu naiste suhtes».

«Ma olin haavunud ja vihane,» avaldas muusik. «Ma hoidsin distantsi kõigiga, kes mind armastasid,» lisas ta.

Muusik Justin Bieber 2014. aastal. FOTO: AFP/Scanpix

«Ma ei kasvanud üles stabiilses kodus, mu vanemad olid 18-aastased ja lahku läinud, neil polnud raha ning nad oli noored ja mässumeelsed,» selgitas Bieber. «Minu karjäär edenes ja ma muutusin ülipopulaarseks, see juhtus kõik kahe aasta jooksul. Kogu mu elu pöörati pea peale.»

Bieber selgitas ka, kuidas talle teismelisena kogu aeg korrutati, et ta on suurepärane - muusiku arvates sattus ta just seetõttu allakäiguspiraali.

«Kolmeteistkümne aastasest väikelinna poisist sai keegi, keda miljonid paremale ja vasakule kiitsid. Miljonid ütlesid mulle, kui väga nad mind armastasid ja kui tore ma olin,» meenutas staar. «Kuuldes noore poisina selliseid asju piisavalt palju, hakkad sa seda uskuma.»

FOTO: Broadimage/Scanpix

«Kõik tehti minu eest ära, nii et ma ei õppinud millegi eest vastutama,» selgitas Bieber. «Selleks hetkes olin ma 18-aastane, kellel polnud reaalses maailmas mingeid oskusi, aga kellel oli miljoneid dollareid ja ligipääs kõigele, mida ma soovisin.»

«See on igaühe jaoks väga hirmutav kontseptsioon.» Bieberi sõnul viis kõik see ta lõpuks selleni, et ta tegi 20. eluaastaks kõikvõimalikud halvad otsused ning muutus nõnda inimeste silmis naeruväärseks ja vihatuks.

Vaatamata tekkinud probleemidele sõnas Bieber, et leidis lõpuks lohutust ja tuge lähedastelt, sealhulgas abikaasa Hailey Baldwinilt, kes «julgustas teda edasi liikuma».

«Jätka võitlemist. Jeesus armastab sind.»

«Olge täna lahked, olge täna julged ja armastage täna inimesi ja seda mitte oma standardite järgi, vaid Jumala lakkamatu armastuse järgi,» soovitas staar.