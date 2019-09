Aega teeniv eestlasest juutuuber Rauno Raiesmaa lõi halvale olukorrale käega

19-aastane juutuuber ja graafiline disainer Rauno Raiesmaa, kellel on Instagramis üle 20 000 jälgija, läks suve hakul kaitseväkke. Suure jälgijaskonna tõttu paluti tal teha ajateenistust promovaid videoid. Raiesmaa oli sellega päri, kuid viimasel ajal on asjaolud tema jaoks hakanud halvenema.

Seejärel kirjutas Raiesmaa, et lõpetab sõdurivideote tegemise, kuna saab teha neid vaid siis, kui on vaimselt heas olukorras. «Aga siin sees olles ma taandarenen ja tekivad depressiivsed mõtted. Nii et igasugune tuju teha kaitseväele reklaami on null.»