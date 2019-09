Tartus ründasid kaks meest noort naist: üks lükkas mu ratast ja seejärel rusikahoobid näkku

«Eile (01.09 - toim.) Tartus Tähe tänava alguses, kaks noormeest küsisid suitsu. Vastates, et pole pakkuda lükkas üks jalaga mu ratast, komistasin ja seejärel rusikahoop/hoobid näkku ja öistele tänavatele nad edasi jooksid,» kirjeldab tartlanna juhtunut.

Ta lisab, et kaks noormeest olid kapuutsidega ja täitsa mustas. «Hääle järgi tundusid nii 25+ aga kehaehituse järgi alla 25,» kirjeldab naine talle kallale tunginud noormehi, kelle kohta on politseile avaldus tehtud.

Liisu Facebooki postituse alla on jäetud ka mitmeid kommentaare, kus nii Tartu elanikud kui ka teiste linnade kodanikud, avaldavad muret «heade mõtete linna» turvalisuse üle.

«Kas see ongi turvaline Tartu,» mõtiskleb üks tartlanna.

«Kurat, hiljuti oli turu sillal. Nüüd tähe tn. Ise elan tamme linnas. Pole pikk maa, kui tuleb juba kodukandis silmad lahti hoida,» lisab murelik noormees Liisu postituse all.

«Tartus muudkui juhtub. Heade mõtete linnast on saanud ohtlik ning hirmu täis Tartu,» kirjutab üks mõtlema paneva kommentaarina.

«Tahan, et inimesed lihtsalt teadvustaksid endale, et tuleb olla ettevaatlikum, sest ise samuti eelnevat juhtumit lugedes poleks arvanud, et järjekord minuni jöuaks,» kirjutas Liisu Elu24-le, mainides ka augusti keskel jalakäijate sillal toimunud rünnakut.