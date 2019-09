Galerii: skandaalse näitleja Johnny Deppi tütrest on sirgunud kaunis naine

Lily-Rose Depp vanemateks on USA näitleja Johnny Depp ning prantsuse näitleja ja laulja Vanessa Paradis. Lily-Rose astub samuti vanemate jälgedes ning tegeleb alates 2014. aastast näitlemisega.

Sel nädalal külastas Lily-Rose Veneetsia filmifestivali, kus noor naine astus punasele vaibale seoses filmiga «The King». 1999. aastal sündinud Lily-Rose on praeguseks mänginud kokku seitsmes täispikas filmis, millest kolm on valminud Prantsusmaal. Noorel näitlejal on hetkel käsil veel kolm filmiprojekti.