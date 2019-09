Video: Mehhiko Popocatépetli vulkaani purskamise ajal nähti veebikaameras tundmatut lendavat objekti

«Mitte ükski Maa lennuk, helikopter ega droon ei lendaks purskava vulkaani kohal. Seega on tegemist mingi meie planeedi välise objektiga. Veebikaamerast oli näha, et selle 600meetrise diameetriga vulkaani kohal ja juures on umbes 200-meetrine lendav objekt,» sõnas Waring.

Sõna võtsid ka skeptikud. Joshua Says arvas, et tegemist on tavalise lennukiga, mis on kaamerale üsna lähedal ja vulkaanist kaugel ning selle tõttu jääb mulje, nagu see lendaks vulkaani kohal.