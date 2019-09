Video: kultuslik Eesti lastefilm sattus väga veidrasse edetabelisse

Portaal tutvustab, et tegemist on küll lastele suunatud filmidega, kuid mõned stseenid on verd tarretama panevad, kummalised või seksuaalse alatooniga ehk kõik see, millest võiks lapsi säästa. Tegemist on stseenidega, mis võivad mõjuda laste psühholoogiale hävituslikult.