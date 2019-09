Video: suri parvlaeva Estonia huku uurimiskomisjoni Soome esindaja Kari Lehtola

Kari Lehtola ütles paar aastat tagasi antud intervjuus, et katkise visiiriga Estonia oleks võinud pääseda katastroofist, kui meeskond oleks keeranud laeva tuule suhtes vastassuunda.

Lehtola arvas viis aastat tagasi, et Estonia-sarnased katastroofid ei saa enam korduda, kuna laevade konstruktsioonid on muutunud ja meresõidu reegleid on karmistatud.