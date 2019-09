Naine läks pärast armukese abikaasa tapmist karaoket laulma

Süüdistatav saabus 2. septembril kohtusse nägu musta rätiku alla peidetuna. See naine ei ole mõrva omaks võtnud.

Prokurör sõnas istungi alguses, et süüdistatav ja ohvri abikaasa on alates 2015. aastast olnud suhtes. Mees oli osa ajast abikaasaga ja osa ajast koos armukesega, jäädes mõnikord tema juurde ööbima.

Salaarmukesteks olnud naine ja mehe abikaasa olid omavahel kontaktis ja armukolmnurka arutanud. Kumbki naine lootis, et mees eelistab just teda.

Kohtu alla antud naist nähta sama päeva õhtul Laihias asuvas restoranis Doris, kus ta mõnda aega laulis karaoket. Uurimine näitas, et pärast tapatööd läks naine koju, pesi end puhtaks, pani peoriided selga ja läks restorani.

Uurijate sõnul leidsid nad mitu tõendit, et 47-aastane naine tappis oma armukese abikaasa. Tõendite seas olid pikad musta värvi juuksekarvad, mis jäid ohvri prillidele. DNA-uuring näitas, et need juuksed kuuluvad süüdistatavale naisele.