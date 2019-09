Foto: rasedus on endist stripparit Amber Rose'i kõvasti muutnud

Amber Rose avaldas sotsiaalmeedia vahendusel aprillis, et tema ja poiss-sõber Alexander «AE» Edwards saavad lapsevanemateks.

Amberil on endisest kooselust räppar Wiz Khalifaga poeg Sebastian Taylor Thomaz, kes nägi ilmavalgust 2013. aastal.

Hiljuti tehtud piltidel kandis lapseootel Rose avara lõikega kleiti, seega tähelepanu haaras nii tema suur beebikõht kui ka lopsakas rinnapartii. Paistab ka, et blondist poisipäisest kaunitarist on nüüdseks saanud ka brünett, kelle juuksed on lühikese ajaga võrdlemisi pikaks kasvanud.