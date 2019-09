Pildid: USAs pandi naisvangid saabuva orkaani tõttu üleujutustõkkeid ehitama

Enne orkaani saabumist on floridalased varunud endale süüa ja juua, ostes poed nii mõnestki vajalikust tühjaks. Aknad on vineeri ja muude vahenditega kinni löödud, et tugev tuul ja kaasnev paduvihm neid ei lõhuks.

Rannäärsetelt aladelt, kuhu on oodata Doriani saabumist, on elanikud ja turistid evakueeritud, kuid siiski on ka neid, kes ei taha oma elukohta maha jätta ja on jäänud paigale.