Häbilugu: printsess Diana vend teenib õe mälestuse pealt raha!

Kõnest, mille vend pidas vanema õe matustel Westminster-i kloostris 6. septembril 1997, on kokku pandud 25 leheküljeline raamat, mille siniseid kaasi kaunistab pealkiri „Earl Spenceri austusavaldus Dianale, Walesi printsessile”.

Leinajad kogunesid ka sel aastal Althorp House-i Spencerite perekonna valdustesse, et avaldada varalahkunud printsessile au. Külastajate suureks üllatuseks oli miljonärist Charles Spencer, kelle varanduse väärtuseks pakutakse umbes 116 miljonit naela, isiklikult püsti pannud putka, kus jagas raamatuostjatele autogramme.

Praeguseks on mälestuskõne saadaval ka veebis. Earl Spenceri autogrammiga mälestusraamatu hind on Ebays tõusnud suisa 300 naelani. Üks Ebay kunde iseloomustab raamatut järgnevalt: ''Tegemist on täiesti uue ja väga haruldase kollektsiooniesemega. Imeline kaup!''