VIDEO 80 aastat Teise maailmasõja algusest: briti noor reporter oli esimene, kes teatas sõja puhkemisest

27-aastasel Hollingworthil ei olnud sõjakorrespondendi kogemust, kuid ta oli hakkaja ja entusiastlik, teatavad bbc.com ja iltalehti.fi.

Hollingworth läks Katowices asunud Ühendkuningriigi konsulaati, kus ta palus peakonsulilt John Anthony Thwaitesilt laenuks autot ja autojuhti. Reporter sai konsulilt teada, et Poola-Saksa piirile ja sealt Saksamaale pääsevad ainult diplomaadid. Selle tõttu väljastas peakonsul reporterile diplomaadi dokumendid.

28. august oli Hollingworthil Poolas kolmas tööpäev ja ta suundus koos autojuhiga Poola-Saksa piirile. Piiri ääres märkas ta kummalisi asju, eriti palju oli pruunika ja rohelise presendiga kaetud objekte. Osadelt oli tuul presendi pealt heitnud ja selle all olid tankid, veoautod, haubitsad ja relvalaadungid.

29. augustil ilmus Daily Telegraphis esiloona «10 diviisi on valmis kiirrünnakuks». Loos oli öeldud, et sõda on kohe algamas.

«Saksamaa on toonud Poola piiri äärde Märisch Ostrautasse 10 motoriseeritud diviisi, kaasa arvatud 1000 tanki ootevalmis. Ned relvajõud on mõeldud kiirrünnakuks Poolas,» kirjutas Hollingworth. Diviis on taktikaline väekoondis, mis koosneb 2-6 rügemendist või/ja brigaadist, millele lisanduvad eriülesannetega üksikud pataljonid, kompaniid ja tagalaüksused. Diviisil on oma lahingutoetus- ja teenindusvõimekus.

Hollingworthi artikkel jätkus, et Ida-Preisimaal toimuv on vaid üks märk, et Saksamaa relvajõud on sõjaks valmis.

«Olin Poola piiri lähedal Saksamaal ja muud ma seal ei näinud kui sõjaväeveokeid. Maanteel sõitsime mööda 65 sõjamasinast ning käisin kolmes piiräärses linnas, millest peaaegu kõik tsiviilelanikud olid lahkunud. Tänavad, kohvikud ja poed olid tühjad ja mahajäetud. Siiski üks apteek oli veel lahti ja ma üritasin sealt seepi osta, kuid mulle öeldi, et nad pidid kõik seebid andma sõjaväele,» jätkas inglanna.

Daily Telegraph oli tänu Hollingworthile esimene väljaanne Euroopas, mis teatas sõja puhkemisest.

Hollingworth sai lehe juhtidelt kiita, et algaja sõjakorrespondendina oli ta pannud tähele nüansse, mis viitasid lähenevale sõjale.

Saksa ohvitserid ja sõdurid 1939 Poolas FOTO: akg-images / scanpix

1. septembril oli Hollingworth Katowices hotellis ja nägi aknast, kuidas Saksa tankid linna jõudsid. Ta helistas Varssavisse Briti saatkonda ja teatas, et sõda on lahvatanud. Telefoni vastu võtnud diplomaat arvas, et ajakirjanik keerab vinti üle ega uskunud tema juttu. Diplomaat rõhutas, et mitmel riigil on sõlmitud Saksamaaga mittekallaletungileping.

Hollingworth pistis siis telefonitoru aknast välja, et saatkonna töötaja kuuleks oma kõrvaga, mis Katowice tänavatel toimub. Oli kuulda tankide ja veoautode mürinat, nii jalaväelaste marssimist kui ka ülelendavaid lennukeid. Lõpuks jäid briti diplomaadid seda uskuma.

Kui Hollingworth helistas oma väljaande toimetusse, et sakslased tulid üle piiri Poolasse ja sõda on alanud, pidasid sealsed kogenud ajakirjanikud seda uudist algaja reporteri rumaluseks. Siiski jõudis väljaandesse tema telefoni teel vahendatud lugu sõja puhkemisest.

Saksa sõdurid eemaldamas 1939 Saksa-Poola piiril piiriposte FOTO: akg-images /Scanpix

Hollingworth oli mõni aeg varem Poolas käinud ja näinud sinna Sudeedimaalt põgenenud inimesi.