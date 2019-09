Robert Rool meenutab varahommikust mürglit fänniga: tütarlaps oli juba minu majas...

«Viimase aasta jooksul, kui me oleme rohkem teles figureerinud, siis loomulikult on rohkem tähelepanu tekitanud ka meie käimised ja tegemised ning see peegeldub ka igasugustes kirjades, mis kirjutatakse,» selgitab Robert.

Kirju tuleb Robertile nii Facebooki kui ka Instagrami. «Ma hea meelega vaatan neid, sest ma ei ole nii pips, et ma ei vaataks ja ei vastaks.»

«Ma hea meelega vastan ja suhtlen inimestega, kes vähegi midagi toredat mulle kirjutavad,» lisab ta.

Ma ei jäta kunagi ka kommentaare lugemata, sealt võib mõni päris tore pärl tulla. - «Õhtu!» saatejuht Robert Rool

Robert ei salga ka, et mõnikord on tagasiside olnud ka negatiivne. «Keegi päris sõimama pole hakanud ja see oleks ka imelik, kui keegi tühja koha pealt hakkaks sõimama,» sõnab ta humoorikalt ja lisab, et igasugune tagasiside on hea tagasiside.

«Kui kellelegi ei meeldi midagi ja ta ütleb selle välja, siis ma alati võtan teadmiseks.»

«Ma ei jäta kunagi ka kommentaare lugemata, sealt võib mõni päris tore pärl tulla,» avaldab Robert.

«Ma loen alati kommentaare, see on tore. Kui keegi tahab mulle midagi halba öelda, siis minge kommentaariumisse, kirjutage ja ma loen,» naerab ta.

Ka tunnistab saatejuht, et tal on ette tulnud ka selliseid olukordi, kus inimesed on tema vastustest nii palju indu juurde saanud, et jäävadki kirjutama. «Mõni jääbki kirjutama ja kohe hästi pealetükkivalt.»

«Tihti jätab ta vahele ka tutvumise kõik faasid ja läheb kohe selle faasi juurde, nagu oleksime terve eluaja suhelnud ja nüüd võib ta kõike öelda ning kõike teha,» avaldab telenägu.

«Paar korda on olnud ka selliseid olukordi, kus inimene vihastab, sest ma ei lähe suhtlusega järgmisele tasemele.»

Kaader «Õhtu!» saatest: saatejuhid Liis Lemsalu, Piret Laos ja Robert Rool. FOTO: Eero Vabamägi

Robert meenutab ka ühte huvitavat seika sellest, kuidas üks fännitar talle kangesti külla tahtis minna. «Algas sellega, et inimene kirjutas, ma viisakalt tänasin teda kommentaaride ja komplimentide eest ning läksin eluga edasi.»

«Küll aga jäigi see inimene kirjutama ja vahepeal pidin ma ta lausa mute'i (vaikimisi režiim - toim) peale panema, ta tõesti kirjutas nii palju,» meenutab Robert.

«Üks laupäeva hommik, kui ma üles ärkasin, vaatasin, et öösel on mulle kõvasti kirjutatud ja helistatud Facebookis ja see tütarlaps oli jõudnud nii kaugele, et ta oli minu majas olnud, ta oli mulle üritanud helistada ja ta vist ei teadnud, kus korteris ma elan, aga tahtis sisse saada ja väitis järjepidavalt, et nüüd oli meil aeg nagu kohtuda.»

«See kõik toimus poole viie paiku hommikul ja tema arvas, et see oli õige aeg kohtumiseks ning ta oli lõpuks kuri, et ma tema kõnedele ja sõnumitele ei vastanud.»

«Ma loomulikult magasin. Siis pärast seda hommikut ma otsustasin, et ma kirjutan resoluutse kirja talle, et ära palun enam mitte kunagi nii tee ja õnneks pärast väikest vaidlust ta leppis sellega,» selgitab Robert.

«Õhtu!» saade: Robert Rool ja Piret Laos koos saatekülalisega. FOTO: MADIS SINIVEE /SCANPIX

Telenäo sõnul on selliseid pikemaid ja ühepoolseid vestlusi tema suunas ette tulnud veel, aga ta ei pane seda kellelegi pahaks. Küll aga lisab ta, et «tore vestlus» võib kergesti muutuda ka tüütamiseks.

«Ma hea meelega vastan, ma ei ole see pipar. Vastupidi, ma julgustan, tulge juurde, räägime, vestleme, mulle see väga meeldib, aga hoiame asjad viisakana,» paneb ta inimestele südamele.