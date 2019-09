Vene kosmonaudiskafandri uus disain ei võimalda enam pissimisrituaali

Nõukogude Liidu ja Venemaa kosmonautidel on seni olnud enne lende tavaks pissida neid stardipaiga juurde sõidutava bussi ühele rattale, kuna arvatakse, et see toob õnne, teatab theguardian.com.

Uus skafander Sokol-M asendab vana skafandri, mida seni kasutati lendudel Rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS).

Vasakult paremale: USA astronaut Scott Kelly ning Venemaa kosmonaudid Mihhail Kornienko and Gennadi Padalka 27. märtsil 2015 enne lendu Rahvusvahelisse kosmosejaama. Neil on seljas skafander, millel lukk on V-kujuliselt FOTO: MAXIM ZMEYEV / REUTERS/Scanpix

Venemaa uuendab oma raketiparki, asendades alates 1960. aastatest kasutusel olnud Sojuz raketid uute rakettidega, mis kannavad nime Federation.

Seoses uute rakettidega hakatakse tootma ka uusi skafandreid, mis valmistatakse tänapäevastest kergmaterjalidest ja mida on erinevates suurustes.

Uute skafandrite taga olev firma Zvezda sattus kosmonautide kriitika alla, kuna neil puudub sobiv lukk, mis võimaldaks pissida.

«Uue disainiga skafander on turvalisem, kuid see ei võimalda pissimistraditsiooni jätkata. Meile olid ette antud kriteeriumid, millest pidime disainimisel lähtuma ja me ei saanud neid eirata, kuna kosmonautide turvalisus on kõige tähtsam. Mitte keegi ei öelnud meile, et bussi rattale pissimiseks oleks skafandrile teatud suunas kulgevat lukku vaja,» nentis Zvezda juht Sergei Podznjakov.

Venemaa uus Sokol-M kosmonaudiskafander MAKS 2019 International Aviation and Space Salon messil Žukovskis FOTO: Sergei Bobylev /TASS/ Scanpix

Seni kasutusel olevatel skafandritel kulges lukk V-kujuliselt ja lukku oli võimalik avada alakehast. Uutel skafandritel on lukk diagonaalis üle skafandri.

Lukuga skafandrid on olnud kasutusel alates esimesest kosmonaudist Juri Gagarinist, kes pani 1961. aastal alguse pissimistraditsioonile.

Gagarin pissis teda raketi juurde transportinud bussi ühele tagarattale lootes, et see toob talle õnne ning alates temast on seda teinud kõik Nõukogude Liidu ja Venemaa kosmonaudid, vahel ka teiste riikide astronaudid ja taikonaudid.

Venemaa uus Sokol-M kosmonaudiskafander MAKS 2019 International Aviation and Space Salon messil Žukovskis FOTO: Sergei Bobylev /TASS/Scanpix

Traditsioonist on osa võtnud ka naiskosmonaudid ja –astronaudid, kes on pritsinud bussirattale süstlast uriini.

Gagarin tegi 12. aprillil 1961 Vostok 1 pardal maailma esimese kosmoselennu, mis kestis 1 tund ja 48 minutit.

Juri Gagarin oli esimene, kes 12. aprillil 1961 tegi maailma esimese kosmoselennu FOTO: akg-images /Scanpix