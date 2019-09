NÜÜD ON KÕIK: Meghan Markle'i isa solvas tütart hingepõhjani... ja Meghan vastas sellele eriti julmalt!

Sussexi hertsogipaarile lähedal seisvad isikud avaldasid, et 38-aastane hertsoginna otsustas isaga kõik sidemed katkestada, sest mees on teda ja tema perekonda korduvalt avalikult reetnud.

Ka kirjutab The Sun, et prints Harry ja Meghan Markle ei kavatse lasta 75-aastasel Thomas Markle'il kohutada ka lapselapse Archie'ga.

«See on kohutavalt kurb olukord, kuid Meghan on teinud väga raske otsuse, et ta ei jätka oma isaga suhtlemist,» avaldas üks allikatest.