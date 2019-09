Väidetavalt sõimas sekretär Trumpi tütart Tiffanyt paksuks ja selle tõttu sai kinga

Trump sai augusti lõpul teada, et ta sekretär on ajakirjanikele rääkinud seda, mida rääkida ei oleks tohtinud ja ta otsustas sekretäri vallandada.

USA meedia andmetel oli Westerhout kohtunud ajakirjanikega augusti keskel New Jerseys Bedminsteris Embassy Suits hotellis mitteametlikul õhtusöögil ning ta oli kiidelnud, et Trump usaldab teda täielikult, isegi rohkem kui oma tütreid Ivankat ja Tiffanyt.

Westerhout oli väidetavalt ajakirjanikele öelnud, et president ei soovi oma 25-aastase tütre Tiffanyga samale pildile jääda, kuna tütar on ülekaaluline.

Sekretär oli ajakirjanikele veel öelnud, et Tiffany on nii paksuks läinud, et Trump ei tunneks rahva seas oma tütart ära.