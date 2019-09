Üheteistkümne lapse ema ei häbene riigi kulul elamist

40-aastane Bethan Carter on viie tüdruku ja kuue poisi ema. Laste vanused varieeruvad kolmest 23ni. Kuus last on nooremad kui kümne aastased, kirjutab The Sun.

Bethan elab koos abikaasa Andy ja üheksa lapsega Port Talboti lähedal Walesis. Kaks tema last on praeguseks kodust lahkunud. Andy on isaks seitsmele lapsele.

Bethan kannatab tõsise epilepsia ja mäluprobleemide all, mis on tingitud tema ajus olevast tsüstist. Kolmel tema lapsel on samuti epilepsia ning 16-aastasel pojal Markil autism ja epilepsia.

Naine sõnas: «Inimesed kritiseerivad mind, et ma elan elatusrahadest, aga enne kui sul pole tugevalt autistlikut poega, ei tea te, mis tunne see on. Ma olen oma pere üle õnnelik ja ei hooli sellest, mida inimesed arvavad. Nad saavad piisavalt head hoolt. Neid armastatakse. Ma leian, et emaks olemine on ülimalt tänuväärne. Nii paljude laste emaks olemine on raske, aga mulle see meeldib.»

Bethan ärkab tavaliselt kell kuus, et hommikusöök valmis teha ja perele rohud valmis panna. Autistlik Mark viiakse hommiku invataksoga kooli. Bethan ja Andy viivad teised lapsed kahe autoga nende kooli.

Ajal, kui lapsed on koolis, tegeleb Bethan koristamisega. Kui lapsed koolist tagasi tuuakse, hakkab naine õhtusööki tegema.

Naine tunnistas, et kuna ta süüa teha ei oska, siis valmistab ta midagi lihtsat, nagu oad või vorstid. Kui aga on olnud pikk päev, siis minnakse perega üheskoos KFC-sse või McDonald'sisse. Pere sööb kiirtoitu üks või kaks korda nädalas, iga söökord maksab umbes 35 naela.

Peale selle šopatakse kord kuus suures supermarketis, kus kulutatakse toidule 400 naela. 30 naela kulub vorstikestele ning 20 naela kalapulkadele. Kuidagi nad suudavad selle mahutada oma kahte kirstukülmikusse ja ühte tavakülmikusse.

«Me ostame külmutatud toitu, kuna see on odavam ja mugavam. Lapsed tahavad seda,» sõnas ema.

Pere kulutab kuu jooksul kolm pakki pesupulbrit. Kuna majas on kaks pesumasinat ja kaks kuivatit, siis pestakse pesu kogu aeg. Kahes vannitoas on on võimalik kolme last korraga pesta.

Bethan proovib lapsed kell 20 või 21 voodisse saada, ise läheb magama alles südaööl või kell 1. Pere reisil ei käi, sest perepoeg Markile see ei meeldi.

Bethan töötas täiskohaga kohvikus enne kui Mark 16 aastat tagasi sündis. Siis jäi ta koduseks, et poja eest hoolitseda.

Pere saab iga kahe nädala tagant 500 naela toetust, kuid Bethani arvates ei ole seda piisavalt.