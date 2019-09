Kaks noort teenindajat said meeskliendilt vale hot dogi pärast sõimata

«Ma saan aru, et tal oli hirm, et ta lapsed hakkavad ta peale vale kastme pärast autos pahandama aga kui udune peab olema inimese minapilt, et kahte noort ja ühte lapseootel inimest hot-dogi pärast alandada», kommenteerib Kati Suun

See tüüp sai sealt minema aetud - ja ostsin veel noorele teenindajale, kes nuttes taha ruumi jooksis, ühe shokolaadi ka ja kinnitasin teenindajatele, kes endiselt suutsid naeratada, et nad on jumala tublid - et see tüüp oli lihtsalt äärmiselt ebaõiglane. All good. Aga kas see noor tüdruk enam teenindaja tööd tahab teha - ei tea.