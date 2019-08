Vene oligarhi Eestist pärit abikaasa pidas Tallinnas maha mitu miljonit eurot maksma läinud sünnipäevapeo

Oleg Tinkov on Venemaa ärimees ja miljardär, kelle vara väärtuseks loetakse umbes 2,2 miljardit dollarit. Tema abikaasa Rina, kes on tema äri- ja elupartner, on pärit Kohtla-Järvelt. Pärast kooli liitus Rina Peterburi Mäeülikooliga, kus ta kohtas Olegi. Nad on koos olnud ligi 30 aastat, kuid ametlikult abielus viimased 10. Tinkov on rikkuselt maailmas 1210. kohal, Venemaal aga 79.