Piltuudis: Katrin Lust näppas põllult kanepit

«Põlvamaa on kanepiparadiis! Loodan, et põllumees andestab, et võtsin ühe taime mälestuseks,» teatas 37-aastane telesaatejuht Instagramis.

Tegemist on tööstusliku kanepiga, milles on THC-d nii vähe, et sellel pole narkootilist mõju. Kanepit kasvatatakse näiteks õlitootmiseks.