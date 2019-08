USA turistid ei tundnud pearätiga kuningannat ära ja memm viskas neile vahva vimka

Seltskond USA turiste kohtus Šotimaal Balmorali lossi juures kuninganna Elizabeth II-ga, kes parasjagu jalutas, vahendab Daily Mail.

Kuningannal olid seljas tavalised riided ja peas pearätt, nii et turistid ei tundnud teda ära. 93-aastast monarhi saatis ihukaitsja Richard Griffin.

Turistid ei saanud pihta, kellega tegemist on, ning hakkasid kuningannaga vestlema. Nad küsisid kuningannalt, kas ta elab seal kandis, ning ta vastas, et tal on tõesti läheduses maja.

Balmorali loss. FOTO: Caro/ScanPix

Seejärel küsisid turistid, kas ta on kunagi kuningannat oma silmaga näinud. Tahtmata oma identiteeti paljastada, näitas Elizabeth II ihukaitsja poole ja ütles: «Ei ole, aga see politseinik on näinud.»

Griffin on töötanud kuningliku perekonnaga kauem kui 30 aastat. Ta kommenteeris The Timesile, et turistid liikusid mõne aja pärast edasi ega saanudki teada, kui tähtsa isikuga nad vestlesid.

Kuninganna naudib Balmorali lossis võimalust uhkete ja värviliste kleitide asemel kanda tavariideid ja saapaid, mistõttu võib teda esmapilgul pidada täiesti tavaliseks vanaprouaks.