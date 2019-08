13 aastat uut plaati teinud bänd sai sellega lõpuks hakkama

Rokkbänd Tool andis reedel välja uue stuudioalbumi «Fear Inoculum», mida võib vähemasti rokisõprade seas nimetada aasta oodatuimaks plaadiks. Albumit on oodatud aastaid ning sellest on kujunenud omaette nali, kuna lõpuks ei uskunud enam keegi, et plaat tegelikult kunagi valmis saab.