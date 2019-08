Pilavideo: Trump laulab Putini klaveri saatel pala «Señorita»

Video tegijad on võtnud videolõigud Trumpi kõnedest ning lisanud Camila Cabello ja Shawn Mendesi laulu. Videost jääb mulje, et Putin kannab klaveril ette nimetatud poplaulu.

Seda muusikavideot näinute arvates pilatakse sellega nii Trumpi kui Putinit, kelle omavahelised suhted on olnud üles ja alla nagu sõitmine ameerika mägedel.

24. – 26. augustil toimus Prantsusmaal Biarritzis G7 riikide tippkohtumine, kus Trump sõnas pressikonverentsil, et järgmisel aastal toimub see kohtumine USAs ja see leiab tõenäoliselt aset Floridas Doral Miami kuurordis.