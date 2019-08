Pildid: laulja Ellie Goulding abiellub sel nädalalõpul, pulm toimub uhke lossi aias

Kaks aastat koos olnud 32-aastane lauljanna ja 27-aastane kunstiajaloolane lähevad paari 31. augustil ja peavad pulmapeo Inglismaa Põhja-Yorkshire’i Howardi lossis ja selle lossi aias, teatab dailymail.co.uk.

Ellie Gouldingu ja ta kihlatu Caspar Joplingi pulm toimub Howardi lossis ja selle lossi aias FOTO: SWNS.com /Scanpix

Juba selle nädala algusest on lossi juures nähtud töölisi telke püstitamas ja toitlustusfirmade esindajaid.

Lossi aias on suur klaasist, kasvuhoonet meenutav ehitis püsti pandud ja arvatakse, et seal toimub pulma ametlik osa. Samas on ka lava, kus artistid saavad esineda ja pulmakülalised sõna võtta.

Lossi aeda on pandud püsti telke, kus pulmakülalistel on soovi korral võimalik ööbida. Nii pruutpaaril kui külalistel on ööbimispaigad ka lossis.

Ellie Gouldingu ja ta kihlatu Caspar Joplingi pulm toimub Howardi lossis ja selle lossi aias. Ööbimistelkide püstitamine FOTO: SWNS.com /Scanpix

Teada on, et Goulding on taimetoitlane ja selle tõttu võib pulmamenüü olla vegan.

Ei ole teada, kui palju see pulm maksma läheb, kuid lossiga seotud allika andmetel on pulmalillede arve 20 000 naela (22 000 eurot).

Goulding avalikustas sotsiaalmeedias, et ta pulmakülaliste seas on üsna palju kuulsusi, kaasa arvatud lauljaid, kes ta pulmas üles astuvad.

«Võin laulda ka ise, kui külalised seda soovivad,» kommenteeris lauljanna.

Briti meedia andmetel on Gouldingu ja ta kihlatu pulma oodata Ed Sheeranit ja Rita Orat, kuid esindatud on ka Briti kuninglik suguvõsa.

Väidetavalt sai pulmakutse printsess Eugenie, kes on Gouldingu sõbranna juba aastaid. Lauljanna on tuttav ka Eugenie õe, printsess Beatrice’i ja printsesside ema, Yorki hertsoginna Sarah’ga, mille tõttu ka nemad võisid kutse saada.

Goulding esines 2018 mais prints Harry ja Meghan Markle’i, kuid ka 2011. aasta aprillis prints Williami ja Catherine Middletoni pulmas.

Goulding ja ta kihlatu olid 2018. aasta oktoobris printsess Eugenie ja Jack Brooksbanki pulmas külalised.

Caspar Jopling ja Ellie Goulding 12. oktoobril 2018 printsess Eugenie ja Jack Brooksbanki pulmas FOTO: Matt Crossick / PA Wire/PA Images/Scanpix

Arvatakse, et Harry ja Meghan ei lähe lauljanna pulma, kuna Briti kõmumeedia spekuleeris, et Harryl ja Gouldingul oli mõnda aega salasuhe.

Goulding ja Jopling teatasid oma kihlusest 2018. augustis Briti suuremates väljaannetes.

Kinnitamata andmetel viis printsess Eugenie kaks aastat tagasi toimunud peol Gouldingu ja Joplingi kokku.

Ellie Goulding esinemas 14. juunil 2019 New Yorgis FOTO: John Palmer/MPI/Capital Pictures / JP/MPI/Scanpix

Ellie Goulding (sünninimega Elena Jane Goulding; sündinud 30.detsembril 1986 Herefordis Herefordshire'is Inglismaal) on inglise laulja, laulukirjutaja ja multiinstrumentalist.

Ta debüütalbum «Lights» avaldati 2010. aasta veebruaris, see tõusis albumimüügi edetabelis esikohale ja seda osteti Suurbritannias üle 850 tuhande eksemplari.

Gouldingi teine album «Halcyon» avaldati 2012. aasta oktoobris. Album debüteeris albumiedetabelis teisel kohal ning jõudis lõpuks esikohale 65 nädalat hiljem.

2015. aastal jõudis Briti singlimüügiedetabelis esikohale ja püsis seal neli nädalat tema laul «Love Me like You Do» filmist «Fifty Shades of Grey» (50 halli varjundit).

Laulust sai ühe nädala jooksul enim striimitud laul Suurbritannias (2,58 miljonit korda) ja maailmas (15,5 miljonit korda). Selle laulu eest pälvis ta ka oma esimese Grammy auhinna.

2014. ja 2017. aastal esines ta Positivusel.