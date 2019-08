Pildid: narkosõltlane alustas surmaähvarduse tõttu uut elu

Birminghamis elav 36-aastane Best tegi üks aasta tagasi oma elus kannapöörde, kui arstid ütlesid talle, et narkootikumide tõttu on ta tervis nii läbi, et talle on jäänud vaid mõned kuud elada, teatab bbc.co.uk.

Best alustas narkotarbimist 13-aastasena, üritades sellest vabaneda, kuid alati langes samasse lõksu tagasi.

Besti elus oli 20 aasta pikkune periood, millest suure osa oli ta varguse tõttu vanglas. Naine varastas ostukeskustest kaupa, mille müügist saadaud rahaga ostis narkootikume, eelkõige heroiini ja kokaiini.

2018. aasta jaanuaris läks ta arsti juurde, kuna ta põlv läks paiste. Arstlik läbivaatus näitas, et tal on narkootikumide tõttu tekkinud sepsis, mis kahjustas ta südameklappi ja tal on tekkinud endokardiit, mis on südame sisekesta, eelkõige klappide põletik.

Birminghami Heartlandsi haigla arstid ütlesid, et ta haiget südant ei saa enne opereerida, kui ta on narkootikumidest loobunud ja ta organism on puhastunud.

Arstid lisasid, et kui ta narkootikumidest ei loobu, siis on ta paari kuu pärast surnud. See ehmatas Besti ja ta taipas, et peab päevapealt oma elu muutma.

Siis nagu välk selgest taevast saabus tema ellu «päästeingel», kelleks oli West Midlandsi politseinik Stuart Toogood.

Birminghami Erdingtoni linnaosas töötav Toogood tundis Besti varasemast, sest oli teda poevarguste tõttu kinni pidanud. Ta otsustas naist aidata ja viis ta üks aasta tagasi isiklikult sõltuvuskliinikusse poole aasta pikkusele ravile.

Caroline Best sõltuvusravil FOTO: SWNS /Scanpix

Besti elu on selle ühe aasta jooksul totaalselt muutunud. Ta on hea tervise juures, teeb sporti ja näeb kena välja.

Caroline Best nüüd FOTO: SWNS /Scanpix

«Olen nüüd ühiskonnale kasulik liige. Minu suurimad tänud politseinik Toogoodile. Ta aitas mind siis, kui ma seda kõige enam vajasin. Ma ei oleks üksinda sõltuvusravile läinud,» lausus inglanna.

Naine lisas, et kui on suur soov muutuda, siis inimene muutub ja tema on elav näide.

27. augustil täitus Bestil üks aasta, mil ta ei ole narkootikume tarvitanud.

Caroline Best enne (vasakul) ja nüüd FOTO: SWNS /Scanpix

Politsenik Toogoodi sõnul on ta aidanud veel mitmel teisel narkosõltlasel oma elu korda seada.

«Viiest minu poolt sõltuvusravile viidud inimestest üks töötab nüüd Timpsoni kauplusteketi kaupluses ja kahest said narkosõltlaste nõustajad. Nad on läbinud mitu koolitust, et õppida, mida nende töö tegemiseks vaja on,» teatas politseinik.

Ta lisas, et veel kaks inimest saavad töökohad, kuid enne peavad lõpetama tööoskuste kursuse.

«Veel neli inimest on sõltuvuskliinikus ravil ja arstide sõnul teevad nad edusamme,» sõnas Toogood.

Politseniku sõnul on tänu sellele, et ta suunab narkosõltlasi abi otsima, vähenenud Birminghami Erdingtoni linnaosas märgatavalt poevargused ja teised kuriteod.