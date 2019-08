Video: 35 aastat süütuna vangis olnud naine saab kopsaka kahjutasu

Woodsi advokaadi Elizabeth Wangi sõnul töötas ta klient Mitchelli tapmise ajal ühes Reno baaris. Mõned aastad hiljem vajas ta närvivapustuse tõttu psühhiaatrilist abi ja ta oli ravil Louisiana Sheeveporti psühhiaatriahaiglas. Seal rääkis ta teistele patsientidele üliõpilase tapmisest ja see tekitas tema suhtes kahtlusi. Psühhiaatriahaigla arstid teatasid Reno politseile, et nende haiglas on tõenäoliselt Mitchelli mõrvaga seotud naine.