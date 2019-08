Video: Kim Jong-un ei olnud rahul «suure juhi» tiitliga ja selle tõttu tehti ta riigipeaks

Reutersi teatel on Põhja-Koreas riigipeaks olnud parlamendi juht, aprillis asus sellele ametikohale Choe Ryong-hae. Kimi tiitel on siiani olnud «suur juht».

Lõuna-Korea poliitikute arvates on Kimist nüüd sõna otseses mõttes diktaator saanud, kuna kõik poliitiliselt ja militaarselt tähtsad institutsioonid on tema juhtida. Nad rõhutasid, et sellist võimu ei olnud Kimi vanaisal, Põhja-Korea asutajal Kim Il-sungil ega ta isal, eelmisel liidril Kim Jong-ilil.