Jüri Butšakov meenutab reisi New Yorki: sõbralikud mehed, aga kaugelt näed ära, et kui vale liigutuse teed, siis nad murravad su põlve

«Seejärel kutsuti meid sinna taharuumi, kus edasi-tagasi tormasid hästi tähtsate nägudega mitte enam lennujaama töötajad, need olid mingid eriteenistuse tüübid.»

«Ootame seal ja siis ühel hetkel tulevad kaks meest. Äärmiselt sõbralikud, aga kaugelt näed ära, et kui vale liigutuse teed, siis need kutid murravad su põlve ja siis sa palud andeks,» selgitab ta.

«Äärmiselt sõbralikud» mehed paluvad Jüril ja ta elukaaslasel endaga kaasa minna. Koos kõnnitakse mööda pikka koridori, mille lõpus on mõlemal pool üks uks. «Mina pean minema ühele poole, mu elukaasalane teisele poole.»

«Väga meeldiv härra oli, aga kohe, kui sa talle otsa vaatad, saad sa aru, et see on mingi koolitatud vestlus,» meenutab Jüri. «Sellepärast, et sa näed, et ta jälgib sind.»

«Ta naeratab, ta üritab sulle sellist head tunnet tekitada, aga sa näed, et ta jälgib su emotsioone - tõenäoliselt su mingit silmade liikumist või higistamist... Oi, kus ma higistasin!» naerab ta.

Jüri Butšakov New Yorgis. FOTO: Jüri Butšakov/Erakogu

«Kusjuures, mind ei ole kerge verest välja lüüa, aga seal ma tundsin, et püha issand, suu kuivab ja väga imelik on olla! See oligi nagu see ülekuulamine, mida sa filmides oled näinud.»

Jüri meenutab ka, et küsimused, mida esitati, olid tegelikult väga lihtsad, aga seal ruumis viibides tekkis tunne, et kui teed ühe vale liigutuse, siis on kõik. «Saadetakse tagasi, kui nad ei usu sind...»

Lõpuks pääses Jüri ülekuulamisest ning teda küsitlenud mees lubas, et peagi saabub ka tema elukaaslane. «Ootan umbes kümme minutit kauem, mõtlen, et püha issand, mis seal nüüd küll toimub?» meenutab Jüri pinevat hetke.

«Lõpuks tuleb ta ka välja ja tema nägu on täpselt selline, nagu oleks ta just autoõnnetusest imekombel pääsenud.»

Jüri Butšakov New Yorgis. FOTO: Jüri Butšakov/Erakogu

«Ma arvan, et see kõik võttis kokku kuskil 45 minutit, aga need olid kõige ebmugavamad minutid minu elus. See oligi täpselt niimoodi, nagu filmides näinud oled,» meenutab Jüri.

Vaatamata kergele tagasilöögile jäi Jüri oma New Yorgi reisiga väga rahule. «Küll aga ei taha ma sinna kohe tagasi minna,» lisab ta naerdes.

«See kogemus ei pannud mind tundma, et ma ei taha enam kunagi reisida, aga tõenäoliselt, arvestades seda, kui vähe me eksisime, et sellist kogemust saada, soovitan ma kõigil selleks valmis olla,» hoiatab Jüri ka teisi.

«Ma arvan, et ka kõige kõvemal mehel võtab selline kogemus põlve natuke värisema,» lisab ta täie kindlusega.