Midagi muusikaarmastajatele: parimad suupillisoolod läbi aegade

Vikipeedia kirjutab, et tihti loetakse suupilli Saksa rahvuspilliks, sest Teise maailmasõja ajal anti igale sõtta minevale Saksa sõdurile kaasa suupill. Tänapäeval kingivad paljud sakslased oma lapsele vähemalt ühe suupilli. Saksamaal on isegi koolides suupillikallakuga klassid.

Suupilli leiutajana märgitakse tihti Karl Friedrich Ludwig Buschmann'i 1812. aastal, kuid tegelikkuses arenes see tõenäoliselt välja mitme erineva eraldi leiutaja tööna.

Muusikamaitseid on mitmeid ja kohe kindlasti on võimatu kokku panna edetabel või nimekiri lauludest, millega kõik nõus on. Bax Music koostas edetabeli kümnest kõige tuntumast suupillisoolost läbi aegade.

1. Blues Traveler «Carolina Blues»

2. Supertramp «School»

3. Bob Dylan «Mr. Tambourine Man»

4. Toots Thielemans «Bluesette»

5. The Beatles «Love Me Do»

6. Billy Joel «Piano Man»

7. The Doobie Brothers «Long Train Runnin’»

8. Ennio Morricone «Once Upon A Time In the West (The Man With The Harmonica)»

9. Stevie Wonder «For Once In My Life»

10. Bruce Springsteen «The River»