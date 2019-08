Ansambel Must Hunt avaldab uue albumi

Pop-rock bänd Must Hunt avaldab täna uue plaadi «Oota mind ära». Lisaks nimiloole kõlavad 12-laululisel albumil kõik ansambli uue koosseisu singlid nagu «Suudluskindlad huuled», «Tuletooja» ja teised, ning ka täiesti uued senikuulmata palad.

Laulja Freddy Tomingas kirjeldab, et suure töö ja pühendumise tulemusena on valminud helikandja, mille üle kogu bänd võib sirge seljaga uhkust tunda. «Me ei valinud ainult üht valemit, vaid lubasime omale stiililiselt kõvasti piire kombata, et oleks huvitavam nii endal kui ka kuulajal.»