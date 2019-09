Vahepeal tunned, et ei taha ja ei viitsi. Tahaks vaid seina vaadata või värskes õhus viibida. Kui ka sul on selline olukord olnud, siis on sul paljude eestlaste kombel motivatsioonipuudus.

Elu24 avaldab kahes osas Eesti avaliku elu tegelaste kogemused motivatsiooni puudusega. Lauljad, näitlejad, poliitikud ja suunamudijad jt avaldavad ja annavad nõu, kuidas motivatsioon tagasi saada.

Laulja ja raadiosaatejuht Liana Zeigo

Motivatsioonipuudus tuleb ikka mõnikord peale. Vahel asjad kuhjuvad ning sageli kipuvad inimesed ka üle mõtlema. Kui minul mõtted sellisesse ummikusse jõuavad, siis tavaliselt aitab kõige paremini korralik füüsiline trenn - jooksmine, ujumine või jõusaal. Olen tähele pannud, et mida regulaarsemalt trenni teha, seda rõõmsam on tuju ning ka motivatsioonipuudus kimbutab harvemini.

Veel aitab mul kadunud motivatsiooni uuesti leida hea kontserdi- või teatrikülastus või mõni muu tegevus, mis tekitab palju tugevaid emotsioone. Vahel aitab ka vanale sõbrale külla minek ja lihtsalt tavalistel teemadel jutustamine.

Laulja ja raadiosaatejuht Liana. FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Soomes elav tätoveerija Liisa

Jah, on ikka tekkinud. Eriti kui ületöötanud ja palju tegemisi pidevalt. Mul tekib tavaliselt siis, kui pole enda jaoks üldse aega leidnud ja pidevalt asja-ajamisi ja tegemisi. Olen siis lihtsalt vaba päeva võtnud, kus puhkan kodus ja laen patareid täis. Päev ilma ühegi kohustuseta.

See puudutab tööd muidugi ... trenni suhtes tekib motivatsioonipuudus ainult siis, kui tuleb pikem paus sisse, siis uuesti niiöelda õigele lainele ja rutiini saada on kõvasti raskem.

Liisa Pihlakas. Soomes tätoveerimissalongi avanud eestlanna: keeldusin haakristi tegemast FOTO: Erakogu

Laulja Merit Männiste

Otseselt motivatsioonipuuduse käes ma pole pidanud vaevlema, aga vahel, kui mõnda projekti pole saatnud loodetud edu, siis on hetkeks tekkinud pessimistlik meeleolu. Sellest ei maksa pead norgu lasta, järgmine projekt osutub jälle edukaks ja eneseusk saab taastatud.

Ma täitsa usun, et kui inimesele töötavad süstemaatiliselt vastu teatud jõud või isikud, võib see olla üsna masendav. Eks ma tegelikult olen sellega isegi natuke kokku puutunud.

Merit Männiste FOTO: Erakogu

Juutuuber Deana Noop

Arvan, et kõigil tuleb aeg-ajalt võidelda motivatsioonipuudusega. Ka minul on motivatsioonipuudus tekkinud ja seda isegi tegevustega, mis mulle tegelikult väga meeldivad. Kõige olulisem on sellega tegeleda, sest asjade edasi lükkamine ainult süvendab negatiivseid emotsioone, mis motivatsiooni alla tõmbavad.

Esimene samm on ennast kokku võtta ja asi lihtsalt ära teha. Arvatavasti polnudki see nii raske või tüütu, kui peas ette kujutlesid ja võib-olla tuleb lausa meelde, miks sulle seda teha meeldib ning leiad uuesti motivatsiooni. Kui see ei aita, siis on ehk parem end mõneks ajaks olukorrast distantseeruda.

Ka lemmiktegevused võivad mingi aja peale ära tüüdata ja koormavaks muutuda, kuid pärast väikest puhkust suudad asju jälle värske pilguga hinnata. Kui motivatsioonipuudus on pikaajaline ja tundub, et pingutustest hoolimata olukord paremaks ei lähe, on võib-olla aeg muutuseks. Elus tulebki ette olukordi, kus mingis vallas areneda pole enam võimalik. Saab vaid ühe koha peal seista.

Või jätta vana selja taha ning liikuda täiesti uues suunas. Leida uus motivaator.

Deana Noop. FOTO: Kristjan Teedema

Autor Jesper Parve

Eks ikka on olnud. Tööga seoses ma mõtlen et äkki see asi, mis mind kuidagi kuskilt otsast ei liiguta, äkki see ei olegi asi, mida ma tegema üldse. Äkki polegi suund kuhu peaksin liikuma. Sest enamasti, kui on õige asi, siis motivatsioonipuudust ei ole.

Paljusid asju, mida ma tõesti muidu elus ei viitsi teha ja mis minu jaoks tõesti ei sobi, need saab lasta ära teha teistel inimestel. Ehk osta see teenus sisse.

Ja kui lihtsalt olemisest on motivatsioonipuudus, siis tuleb klaas veini ära juua, küll siis põnevaks läheb.

Jesper Parve. FOTO: Konstantin Sednev

Laulja Inger

Eks ikka on selliseid hetki elus ette tulnud. Vahel on sõbrad need, kes aitavad hädast välja, andes nõu. Kuid minu puhul on aidanud see, kui proovin mõelda positiivselt ning siis jõuab endalegi kohale kui paljuks olen suuteline.

Inger. FOTO: promo

Poliitik Raimond Kaljulaid

Motivatsioonipuudus ei ole mulle iseenesest väga tuttav tunne. Pigem pean vaatama, et ma ei võtaks ette rohkem kui jõuan ära teha. Loomulikult tuleb ette, et üks või teine ülesanne ei ole otseselt selline, mida hirmsasti ootaks ja tahaks teha, aga on vaja, sest see aitab mõnda suuremat eesmärki saavutada. Üldiselt on siis mõistlik see lihtsalt esimesel võimalusel ära teha. Mul on pikka aega olnud reegel, et alustan nendest asjadest, mida kõige vähem teha tahan ja saan need kaelast ära, et siis keskenduda juba meeldivamatele ülesannetele.

Raimond Kaljulaid. FOTO: Erik Prozes

Telesaatejuht Eeva Esse

Tead, see on nagu ühendatud anumate süsteem. Kui ma ei suuda end vahepeal sundida näiteks trenni tegema, siis sukeldun täie auruga töösse. Ja kui ei suuda end tööd tegema motiveerida, siis kütan kõvasti sporti teha. Ja mõlema puhul on võit selles, et emotsioon, mida emb-kumb tegevus mingist küllastusmomendist annab, motiveerib lõpuks seda tegema, mida alguses teha ei tahtnud.

Eeva Esse. FOTO: Raul Mee

Kristjan Ojang

Tunnistan ausalt, et mul on olnud mõni päev, kus töö ei lähe päris nii, nagu sooviks ja siis tekib kehv enesetunne või selline lühiajaline viha, et miks pagana pärast ma pean üldse sellise asjaga tegelema, mis parsjagu käsil ja võtab nõmedalt palju aega või ei taha hästi välja tulla.

Aga ma ei mäleta, et mul oleks kunagi olnud motivatsioonipuudust või töö tõttu tekkinud stressi või masendust. Võib-olla ei ole seda tulnud seetõttu, et ma olen teinud alati tööd, mis mulle meeldib. Tööd, mis on mu hobi. Ehk siis minu nõuanne oleks, et keegi ei ole oma tööandjaga laulatatud, kui töö või töökeskkond ei sobi, siis tuleb liikuda edasi ning olla enda vastu aus, et leida töö või töökoht, mis ka tegelikult sulle sobib. Palganumber ei ole ses osas alati esimese kriteerium, ehkki korralik palk võiks tänapäeval olla juba iseenesest mõistetav.

Kristjan Ojang FOTO: Konstantin Sednev

Räppar Eutanasiyah

Kui mul on tavaliselt kirjutamisblokk, siis ma väga ei kirjuta ega suru endast välja seda, et peab tegema jne. Võtan asja vabalt ja rahulikult. See on naturaalne, et vahest ei tule nii välja kuis peab.

Eutanaasia ehk Margus Kardna. FOTO: Joosep Pank

Laulja ja telesaatejuht Kethi Uibomägi

Motivatsioonipuudus on täiesti normaalne elu protsessi osa. Kasulik on enda jaoks ära tabada need hetked ja indikaatorid, mis motivatsioonipuudusele hoogu annavad. Minu puhul on see tavaliselt ületöötamise, magamatuse ja vale toitumise ja vähese treeningu tagajärg. Siis on hea nipp lähtuda inimese põhivajadustele keskendumisest. Korralik unegraafik- 7-9 tundi ööpäevas. Värskes õhus jalutamine, liikumine iga päev või jõusaalis treenimine vastavalt endale meelepärases treeningus. Süüa korrapäraselt ja jälgida, et toidulaud oleks mitmekülgne.

Tuju languse ja apaatsuse tekitavadki tavaliselt füsioloogiliste ja põhivajaduste mitte täitmine. Mind on segastel aegadel aidanud ka tänulikkuse päeviku pidamine, kirjutan iga päev üles, mille eest ma enda elus täna tänulik olen. See toob pisikestest asjadest rõõmu tagasi. Endale kohustustest vaba hetke võtmine, olgu selleks siis kiire elutempo juures saunas käik, ujumine, sõbrannaga vestlemine ja jalutamine ja telefoni välja lülitamine. Sotsiaalmeedias skrollimise piiramine ja vähesem kasutamine aitab samuti fookuse enda peale tagasi saada.