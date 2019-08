Briti mehe 57-kilose kaalukaotuse taga on omapärane «dieet»

Briti noormees kaalus paar aastat tagasi 118 kilogrammi, nüüdseks on ta aga kahe aastaga kaotanud 57 kilogrammi.

Jamesi elu muutus, kui ta hakkas pärast mitmeid ja tulutuid kiirdieete otsima uut kaalulangetamise alternatiivi. Järsku kuulis noormees jõusaalis pealt vestlust hüpnoteraapiast ning otsustas broneerida ühe sessiooni. Algselt arvas James, et see ei toimi, kuid pärast kolme 60 minutilist sessiooni nägi ta suuri muutusi.

Nimelt pandi James hüpnoteraapia ajal uskuma, et talle tehti maovähendusoperatsioon ning ta pidi täiskõhutunde jaoks vähem sööma. Jamesi sõnul vähenes tema söögiisu koheselt ja sai juba enne teist sessiooni aru, et oli kaalu kaotamas.

«Hüpnoteraapia abiga sain kiiremini aru, et mu kõht on täis ning see tekitas minu kehas tunde nagu ma ei peaks sööma,» kirjeldas James teraapia mõju.