Võideti Eesti teadaolevalt suurim online-Bingo jackpot

Telefonil mänginud võitja oli äärmiselt üllatunud ja rääkis sellest esimesena oma tütrele. Võidu saanud naisterahvas ütles Pafile, et tal on pärast võitu hea enesetunne ning mõtleb nüüd, mida võidusummaga teha. Plaan on oma kodu renoveerida, soov on minna ka reisile ning kindlasti jätab ta raha oma kahele lapsele.