Video: 20 aastat lotot samade numbritega mänginud mees võitis lõpuks 60 miljonit Kanada dollarit

Mehe teatel kontrollis ta pärast võidu saamist kümneid kordi ta piletil olnud numbrid üle ja need näitasid iga kord, et ta sai peavõidu.

«Siis istusin maha ja hakkasin mõtlema, mida see võit tähendab mulle ja minu perekonnale. Mõistsin, et selline rahasumma toob kaasa suure muutuse. Vaagisin nii häid kui halbu külgi. Tegin plaani, kuidas muutusega toime tulla,» sõnas kanadalane.

Truongi võidunumbrid olid 2,3,4,8,9,20 ja 30. Ta selgitas, et need numbrid on ta pere jaoks tähtsate päevade ja sünnipäevade daatumid.