VIDEO: Kes on need salapärased mehed, kes koos Tanjaga saates «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» kohtunikepinki istuvad?

Sel sügisel vallutab telemaastiku näosaate uus hooaeg, kus lisaks aule ja kuulsusele on mängus ka 10 000-eurone auhind, mille võitmiseks tuleb osalistel leida tee publiku südamesse. Väljalangenud osaliste asemele astuvad igal nädalal uued inimesed ja võimaluse oma annet näidata saavad paljud uued talendid. Nädalast nädalasse televaatajaid vaimustades jõuab kaheksa osalist finaali, kus võitja otsustavad televaatajad telefonihääletuse teel.

Tanja lubab, et kohtunikelauas võtavad peale tema veel istet mehed, kellest ühel on äärmiselt põnevad vaated elule, ja teine on karismaatiline näitleja, kellega sai tuttavaks 16 aastat tagasi.