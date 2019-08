Šoti päritolu Hollywoodi staar Sean Connery, keda tuntakse eelkõige karismaatlise superagendi James Bondi rollist, sai sel kuul 89-aastaseks.

Vanahärra esindajate teatel naudib Connery alates 2006. aastast pensionipõlve, elades enamjao aastast Bahamal, kus tal on villa koos suure golfiväljakuga. Conneryle kuulub ka Šotimaal asuv loss, maja Kreekas, korter New Yorgis ja suvituspaik Lõuna-Prantsusmaal.

Näitleja poeg Jason Connery kinnitas hiljuti, et ta isa on hea tervise juures ja naudib igapäevaselt golfi. Selle aasta juulis tabasid kõmufotograafid Connery ja ta abikaasa Micheline Roquebrune’i New Yorgis sisseoste tegemas ja restoranis einestamas.

Sean Connery ja ta naine Micheline Roquebrune 2010 Edinburghi teatrifestivalil FOTO: David Moir / REUTERS/Scanpix

25. augustil 1930 Šotimaal Edinburghis sündinud Sean Connery tee filmimaailma ja kuulsusele oli ebatavaline. Tulevane näitelja kasvas oma täismehe kasvu, 188 sentimeetrit täis juba 12-aastasena, olles oma ümbruskonnas üks pikemaid poisse.

Teismelisena, kooli kõrvalt, ja 20. eluaastate alguses töötas ta Edinburghis piimamehena. Hiljem liitus Briti mereväega, kus ta ei saanud kaua olla, sest sõjaväearstid diagnoosisid tal kaksteistsõrmiksoole haavandi ja tal tuli mereväest lahkuda. Siis oli ta veoautojuht, ujulas vetelpäästja, müürsepp, Edinburghi kunstikolledži modell, moeajakirjade modell ja kirstupoleerija.

Kõige enam teenis ta kunstnikele ja kunstiüliõpilastele poseerimise eest.

Kunstnik Richard Demarco sõnul nägi noor heas sportlikus vormis Sean Connery välja nagu Vana-Kreeka iginoor jumal Adonis, olles pikka kasvu ja heade proportsioonidega.

Connery oli 18-aastane, kui ta hakkas tegelema kulturismiga ning osade allikate andmetel sai ta 1951. aastal Mr. Universe võistlusel kolmanda koha. Teistel andmetel aga hoopis 1953. aastal.

Sean Connery (paremalt viies, valgetes pükstes) osales 1953. aastal kulturistide maailmameistrivõistlusel Mr. Universe FOTO: General / TopFoto/Scanpix

Connery on hiljem meenutanud, et ameeriklased tegid talle oma suurte lihastega ära ja ta ei olnud nõus oma lihaseid selliselt üles pumpama, nagu neil oli.

Connery tegeles nooremana ka jalgpalliga, jäädes silma Manchester Unitedi klubi talendiotsijale Matt Busbyle. See mees pakkus talle lepingut, kuid Connery sõnul sai ta aru, et 23-aastasena on ta jalgpalli uustulnukana juba «vana», sest jalgpallurite karjääri tipp on tavaliselt 30-aastasena ja pärast seda tuleb langus.

Connery vajas 1950. aastate alguses hädasti tööd ja raha ning ta sai tööd Edinburghi King’s Theatre’is lavatöölisena. Seal «nakatus» ta näitlemispisikuga. Ta õppis näitlemist käigupealt ja iseseivalt ning ta käis mitme lavastuse juures katsetel. Lõpuks hakati talle pakkuma massistseeni osasid ja väikeseid, paari lausega rolle.

Sean Connery 1957. aastal meesterõivaste modellina FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Sel ajal oli Conneryl ka kokkupuuteid ka Edinburghi kuulsa Valdori gängiga, mille liikmed ründasid tulevast James Bondi osatäitjat. Ta sai üksinda kõikidest gängiliikmetest jagu, olles neist tugevam ja hiljem ei julgenud nad teda enam puutuda. Gäng andis talle hüüdnimeks Kõva mees.

Connery kohtus 1950. aastate keskel Manchesteris inglise näitleja Michael Caine’iga ja sealt sai alguse nende kogu elu kestnud sõprus. Caine’i ja ameeriklasest näitleja Robert Hendersoni toetuse sai Connery näidendites rolle.

Michael Caine ja Sean Connery 1980. aastatel FOTO: GP/MPI/Capital Pictures / GP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Kuid väikeste rollide eest ei makstud kuigi palju ja tal tuli leida lisateenistus. Conneryst sai ajakirjanik Peter Noble’i ja ta näitlejannast naise Mary Noble’i laste hoidja. Connery kohtus ja tutvus Noble’ite kaudu mitme tuntud lavastajaga, kes hakkasid tema vastu huvi tundma ning ta sai veel lavarolle.

1950. aastate keskpaigast tegi televisioon võidukäiku ja Connery sai ka teleseriaalides rolle. Teles jäi ta silma inglise filmilavastajatele, kes «suure šotlase» proovivõtetele kutsusid. Sealt edasi märkasid teda Hollywoodi tegijad. Connery esimene Hollywoodi film oli Walt Disney stuudio linateos «Darby O’Gill and the Little People», mille aluseks olid šoti legendid. Kriitikud võtsid Connery rolli hästi vastu.

Connery läbilöök ja kuulsus tuli, kui Briti-USA koostöös hakati tegema kirjanik Ian Flemingi romaanide põhjal filme superagent James Bondist. Produtsendid Harry Saltzman ja Albert Broccoli ning režissöör Terence Young nägid Connerys ideaalset Bondi.

sean Connery 1962. aasta Bondi-filmis «Dr. No» FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Connery mängis agent 007 esimeses viies Bondi filmis: «Dr.No» (1962), «From Russia With Love» (1963), «Goldfinger» (1964), «Thunderball» (1965) ja «You Only Live Twice» (1967). Siis oli vahe ja Conneryt nägi James Bondina veel kahes filmis – 1971. aasta filmis «Diamonds Are Forever» ja 1983. aasta filmis «Never Say Never Again».

Kõik need filmid olid kassahitid ja rahamasinad. Ameerika Filmiinstituut nimetas Connery kehastatud James Bondi filmiajaloo üheks paremaks kangelaseks.

Connery on hiljem meenutanud, et ta tegi suure osa Bondi trikkidest ise ja võtetel oli üsna palju ohtlikke olukordi.

Kui tulid järgmised Bondi kehastajad, siis hakati Conneryt kui algset Bondi võrdlema nendega ja alati on kaalukauss olnud Connery kasuks.

Sean Connery 1965. aasta Bondi-filmis «Thunderball» FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Pärast esimest viit Bondi-filmi mängis Connery mitmes edukas seiklusfilmis, näiteks 1975. aasta linateoses «The Wind and the Lion», 1976. aasta filmis «Robin and Marian» ja 1977. aasta sõjafilmis «A Bridge Too Far».

Kuid oli ka üks läbikukkumine. See oli 1974. aasta ulmefilm «Zardoz», kus Connery oli peaagu kogu aeg poolalasti. Kriitikute arvates ei suutnud ka eriefektid seda filmis päästa.

Sean Connery 1974. aasta ulmefilmis «Zardoz» FOTO: Rights Managed / JOHN BOORMAN PRODUCTIONS/Ronald/Scanpix

Connery jäi paljudele meelde 1989. aasta Indiana Jonesi filmis «Indiana Jones and the Last Crusade», kus ta kehastas arheoloog Henry Jones Jr (Indiana Jones) isa Henry Jones Sr. Indiana Jonesi rollis oli Harrison Ford.

Sean Connery ja Harrison Ford 1989. aasta filmis «Indiana Jones and the Last Crusade» FOTO: Rights Managed / LUCASFILM / PARAMOUNT PICTURES /Scanpix

Connery sai Briti filmiauhinna vend Baskerville’i Williami kehastamise eest 1986. aasta filmis «The Name of the Rose», mis põhineb Itaalia kirjaniku Umberto Eco samanimelisel teosel.

Sean Connery ja Christian Slater 1986. aasta filmis «The Name of the Rose» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Edasi tuli filmi «The Hunt for Red October» (1990), kuhu ta enda sõnul kutsuti vaid kaks nädalat enne võtete algust.

Siis tulid «The Russia House» (1990), «The Rock» (1996) ja «Entrapment» (1999).

Sean Connery ja Nicolas Cage 1996. aasta filmis «The Rock» FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Connery peab oma hilisema karjääri kõige suuremaks läbikukkumiseks filmi «The League of Extraordinary Gentlemen» (2003), mis oli seiklusfilm, kuhu oli toodud mitme erineva raamatu kangelased. Connery mängis seal seiklejat Allan Quatermaini, kes on tuntud kirjanik H Ridder Hagardi seiklusromaanidest.

Sean Connery Allan Quartermainina 2003. aasta filmis «The League of Extraordinary Gentlemen» FOTO: Rights Managed / ANGRY FILMS / Ronald Grant Archi/Scanpix

«Andsin endast parima, nagu alati, kuid vahel ei aita ka see,» teatas Connery, kui see film oli saanud karmi kriitika osaliseks.

Connery teatas 8. juunil 2006, et jääb pensionile ja teeb näitlemisega lõpparve. Produtsent Steven Spielberg üritas 2007 tuua Connery tagasi neljandasse Indiana jonesi filmi «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull», kus ta oleks taas mänginud Indiana Jonesi (Harrison Ford) isa. Connery loobus öeldes, et raha on tal küllalt ja pensioni katkestamine ei tule kõne alla, sest logelemine on väga mõnus.

Connery lähedaste väitel vastas ta Spielbergile viisakalt «ei», kuid omade keskel oli ta öelnud, et nende Hollywoodi idiootidest sitapeadega ei soovi ta enam midagi tegemist teha.

Mis puudutab aga naisi, siis on Connery elus olnud neid mitmeid, nii laval, filmides kui eraelus.

Kui Connery oli saanud James Bondina ülemaailma tuntuks, andis ta 1965. aastal väljaandele Playboy intervjuu.

«Minu arvates ei ole naistele pidevas külgelöömises ja flirtimises midagi halba, kuid ma ei soovita naistel kasutada samasuguseid võtteid meeste võrgutamisel».

Sean Connery ja Daniela Bianchi 1963. aasta Bondi-filmis «From Russia with Love» FOTO: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Midagi samasugust ütles ta ka 1983. aastal väljaandele Vanity Fair antud intervjuus ja see ajas feministid tagajalgadele, kuna need naised lugesid sellest välja, et Connery arvates on naised ajuta olendid, kes on vaid meeste mängukannid. Feministid viitasid ka naisekütt James Bondile, keda Connery kehastas.

Connery oli 1950. aastatel suhtes baleriini Carol Sopeliga, siis tulid filmitegija ja feministi Jill Craigie tütar Julie Hamilton ning džässilaulja Maxine Daniels, kes lõpuks teatas Conneryle, et ta on õnnelikult abielus ja tütre ema ning ta ei jäta oma meest maha.

Julie Hamilton oli Conneryt kildis nähes öelnud, et ta ei ole oma elus näinud mehelikumat ja ilusamat meest ning see võttis tal jalad nõrgaks.

Connery oli 1962 – 1973 abielus näiteljanna Diane Clientoga, neil on poeg Jason Connery, kes sündis 1963.

Sean Connery ja ta esimene abikaasa Diane Cliento 1962 FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan/Scanpix

Cliento avaldas 2006 oma elulooraamatu, milles ta kirjutab, et Connery oli tema suhtes vägivaldne. Näitleja ja ta poeg eitavad seda.

Cliento raamatu kohaselt oli Connery seisukohal, et vahel võib naistele virutada, kui nad suust liiga palju jama välja ajavad. Connery oli siis šoti parlamendisaadik ja ta eitas, et ta oleks midagi sellist öelnud, kuid šoti meedia ei jätnud teda tümitamata.

Connery on alates 1975. aastast abielus Maroko-Prantsuse päritolu kunstniku Micheline Roquebrune’iga.

Sean Connery ja ta naine Micheline Roquebrune 2000. aastate alguses FOTO: David Cheskin / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

5. juulil 2000 lõi kuninganna Elizabeth II Sean Connery Edinburghis Holyroodi lossis rüütliks.

Connery on Šotimaa iseseivuse pooldaja ning enda sõnul läbi ja lõhki šotlane. Ta kuulub Šotimaa rahvusparteisse.

Tal on must vöö mitmetes idamaistes võitluskunstides.

Conneryl on mitmel pool maailmas kinnisvara, nii Hispaanias kui Ühendkuningriigis on teda kahtlustatud ja hiljem ka süüdistatud maksupettustes.

Connery läks enda sõnul 1990. aastatel maksueksiili, kuna Suurbritannias on maksud liiga kõrged.

Kui ta 1999. aastal müüs Marbellal oma maja ära, kahtlustasid Hispaania maksuametnikud, et ta jättis selle müügi pealt maksud maksmata. Connery tõestas, et müük ja kõik sellega kaasnenu oli õige.

Connery avaldas 2008 oma elulooraamatu «Being a Scot», milles võtab oma seiklusrikka ja huvitava elu kokku. Kirjastus tahtis skandaalse sisuga autobiograafiat, kuid Connery pani sellele veto ja raamat on pigem seikluslik kui skandaalne.

Sean Conneryt peetakse seni maailma üheks seksikamaks meheks, teda on nimetaud ka Šotimaa suurimaks eluolevaks inimvaraks ja kuulsaimaks elusolevaks šotlaseks.

Samuti peetakse Sean Conneryt seni parimaks James Bondi kehastajaks, andes hiljem tulnud Bondidele niiöelda suuna kätte.

Igatahes elab 25. augustil 89-aastaseks saanud Connery jõuka pensionäri elu soojal Bahamal, kus naudib oma varasemate saavutuste vilju.