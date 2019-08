ELU24 INTERVJUU «Hiiumaa on selline koht, kus saab elada Instagrami elu.» Piret Laos, mida see küll tähendama peaks!?

Pireti suvi on möödunud imeliselt. Seda suuresti ka seetõttu, et esimest korda üle väga pika aja oli tal suvel pikk puhkus. «Mul on olnud ka selliseid suvesid, kus mul on võib-olla nädal või paar ainult vaba olnud. On olnud ka selliseid, kus ma pole suvel üldse puhata saanud.»

«Nüüd üle aastate oli selline mõnus puhkus ja see oli väga-väga äge,» avaldab telenägu.

Hiiumaa on selline koht, kus saab elada Instagrami elu. - «Õhtu!» saatejuht Piret Laos

Suvi möödus Piretil peasjalikult Eestimaa peal ringi reisides. «Meil endal sellist maakodu pole, kus viibida. Seega otsustasime, et ega me niimoodi Tallinnasse konutama ka ei jää.»

«Nii käisimegi võib-olla rohkem sõpradel külas ja kohtades, kuhu ehk muidu niisama ei jõua,» sõnab Piret ja lisab, et koos perega said sel suvel peaaegu kõik maakonnad läbi käidud.

«Käisin hästi palju ka sõpradel külas, keda ei ole võib-olla eelmisel aastal seoses sellega, et tööd oli palju, tükk aega külastanud. Mõned võib-olla olid juba sõbralistist maha tõmbamas... siis ma käisin silumas ja lihvimas,» naerab ta.

Eriti tore oli Piretil sel aastal aga just Hiiumaal. «Mu sõbrad on sinna juba mitu aastat tagasi pesa pununud ja tavaliselt olen ma sinna harvemini jõudnud, aga sel aastal õnnestus rohkem käia ja õnneks vedas ilmaga ka.»

«Hiiumaa on selline koht, kus saab elada Instagrami elu,» teatab ta. «Elad mõnes haagissuvilas ja teed läbi akna merest pilte, selline natuke lummav. Teed lõket ja oled päeva otsa õues.»

Kuigi Piret teab, kus saab hästi Instagrami elu elada, ei pea ta end kõvaks Instagrami kasutajaks. «Vahepeal viskan sinna midagi. Minul käib see tunde järgi, mingit strateegiat ma ei kasuta,» naerab ta.

«Sisuloojaks ega mõjutajaks ma ka end ei pea!» lisab ta pärast lühikest mõttepausi humoorikalt.

Uus «Õhtu!» hooaeg on ukse ees, mistõttu meenutab Piret ka kõige ärevamat hetke möödunud hooajast. «See oli vist tegelikult «Hommiku!» ajal, kui öösel varastati ära meie kaamera väga tähtsad osad.»

«See oli hästi ärev hommik meie jaoks, sest praktiliselt kohe, kui see info tuli, saime teada, et me peaksime ikkagi eetrisse minema.»

«Kuna väga vajalikud osad olid ikkagi puudu, tuli plaan väga ruttu paika panna,» meenutab ta. «Nii varajasel ajal ei olnud inimesi, ega varutehnikat kuskilt võtta ka.»

«See mõni hetk enne eetrit oli nii-nii pingeline. Seda ma mäletan küll, et süda oli kurgus ja puperdas väga hullusti. See on üks väga ärev hetk eelmisest hooajast, mida ma mäletan.»

Kerge ärevus on «Õhtu!» saatejuhil tegelikult vaat et iga kord, kui otse-eeter algab. «Minul on see iseeneset absoluutselt iga kord ja väike ärevus pidigi hea olema, sõnab ta ja lisab: «Targemad ja kogenumad räägivad, et kui see kaob ära, siis on midagi valesti.»

Saatejuhid Piret Laos ja Robert Rool koos külalisega «Õhtu!» saate salvestusel. FOTO: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Televaatajatele lubab Piret, et teatud mõttes toob «Õhtu!» uus hooaeg seda, mida inimesed on juba harjunud juba nägema ja ka ootavad. «Me kardinaalseid muudatusi ei tee. Tahame ikkagi tuua selle «Õhtu!» tagasi, mida inimesed ehk ootavad.»

«Loomulikult oleme lisanud ka täiesti uusi elemente, mis natuke rohkem särtsu ja sära toovad,» lisab ta.

«Sellel aastal tahame kindlasti rohkem kaasata ka televaatajat. Näiteks saab televaataja sel hooajal kaasa rääkida me saate tegemise osas, anda nõu ja jagada mõtteid.»

« Lisaks saavad nad valida isegi saatejuhte, keda nad tahavad mingites rollides ja situatsioonides näha,» avaldab Piret kavala muige saatel.