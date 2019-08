Vägev! Robert Lõvi andis välja albumi, mis valmis koostöös Hollywoodi hinnatud produtsendiga

«Au on olnud töötada koos erinevate professionaalidega ning näha, kui palju tööd üks album nõuab. Tagantjärgi on see küll naljakas, kuid tegelikult elasime üle ka mõned korralikud ehmatused. Lausa kahel korral põlesid läbi produtsentide kõvakettad, mis endas kogu albumi materjali kandsid. Õnneks on tänaseks album kenasti valmis ning tagasiside on olnud väga hea.»