Mustanahalisele Soome poliitikule saadeti poomisnöör: mind oleks nagu püssi või noaga ähvardatud

Hussein ütles, et sai kirjast teada volikogu koosoleku alguses ning oli terve aja sügavalt häiritud. «Ma olen šokis, see võttis mu üsna sõnatuks,» kommenteeris rahvasaadik.

Kohe pärast koosolekut andis Hussein teada, et on teel politseijaoskonna poole, et kuriteo kohta avaldus teha. Volikogu poliitikud on varemgi sarnaseid ähvardusi saanud, kuid mitte nii ränki.