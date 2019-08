Fotod: endine glamuurimodell Katie Price on pärast ilulõikust mures, et ta «nägu kukub küljest»

Price on endale lasknud teha ilulõikuseid juba 21 aastat. Viimane lõikus leidis aset augusti alguses, kui Price lasi lisaks teistele iluoperatsioonidele ka enda nägu pinguldada. Price tunnistas kõigest paar nädalat hiljem , et on suurtes valudes ning kahetseb oma viimast ilulõikust.

Valudes Price on nüüd salaja lennanud Türki, et korrastada viimast ilulõikust. Allika sõnul hakkas Price kartma, et tema «nägu kukub küljest», sest paranemine on võtnud kaua aega ning naise nägu on siiani paistes ja tulitav.