Rahvas reageerib Tartu valimisele kultuuripealinnaks: kaotas see, kellel oli rohkem võita

Vaatasin PM-i ülekannet kultuuripealinna väljakuulutamiselt. Kui keegi ütleb, et eestlane on tagasihoidlik ja emotsioonideta inimene, siis kuulake pärast järele neid röögatusi, kui Tartu nimi välja öeldi. Justkui oleks Tartu Eesti pealinnaks kuulutatud. Aga õnne! :)

President Kersti Kaljulaid kiitis tehtud töö eest nii Tartut kui Narvat. «Palju õnne! Tartu võidu nimel on tehtud ära väga põhjalik, oskuslik ja järjepidev töö - millele muidugi nüüd järgneb veel rohkem tööd. Tubli töö tehti ära ka Narvas - konkurents oli ju ikkagi väga tihe. Hästi võivad end loodetavasti tunda ju kõik,» kirjutas president Facebookis .

Päris kõik aga võitjaga rahule ei jäänud: mõne arust olnuks Narval tiitlist rohkem kasu.

Võitjateta võistluse kaotas see, kellel oli rohkem võita. #kultuuripealinn2024

palju õnne tartlased, aga ma ikka arvan, et narval oleks kultuuripealinna tiitlist 100 korda rohkem kasu olnud...

Kadrina kultuurijuht Ahto-Lembit Lehtmets avaldas Raagi postituse all lootust, et Narva aeg veel tuleb. «Ehk siis seda joont nüüd hoida ja edasi tegutseda ja mingi hetk on ka Narva aeg. Ma küll julgen seda uskuda,» kirjutas Lehtmets.