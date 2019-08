Tallinna vangla lahtiste uste päev pakub palju nalja: kummas suunas uksed avatakse?

Tegelikult läheneb ka Tallinna vangla ise üritusele huumoriga. «Tule avasta koos sõpradega, milline on tegelikult vangla seestpoolt, kas ikka on nii nagu filmides?» kirjutatakse ürituse Facebooki lehel.

Üritust ilmestab koomiline video, kus üks sõber meelitab teist endaga avatud uste päevale tulema. Meestele hakkab seal nii väga meeldima, et... Lõpplahendust näed videost!

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus ütles Elu24-le, et avatud uste päeval saavad osalejad tutvuda sellega, kuidas on korraldatud töö vanglas ning millised on vanglatöö eesmärgid.