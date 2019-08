End Epsteini seksiorjaks nimetanud naine: prints Andrew teadis täpselt, mida tegi

Giuffre sõnul sattus ta teismelisena Epsteini seksiimpeeriumisse, kus ta pidi nii Epsteinile kui selle mehe sõpradele, kelle seas oli ka briti prints Andrew, seksiteenuseid osutama, teatab cnn.com.

Prints Andrew märtsis 2019 FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

66-aastane Epstein tegi 10. augustil New Yorgi Metropolitan Correctional Center vanglas enesetapu, puues end üles. Pärast ta surma hakati spekuleerima, et kuulus mees võidi tappa, kuna ta seksiimpeeriumiga oli seotud palju kuulsaid ja rikkaid mehi, kes ei soovinud nende mainet kahjustava informatsiooni kohtus avalikustamist.

Giuffre teatel pidi ta Epsteini mõju all olles mitmel korral seksima ka prints Andrew’ga.

«Prints Andrew teadis täpselt, mida ta tegi, kuigi nüüd eitab seda. Tal on aeg pea liiva alt välja võtta ja tõega silmitsi seista. Kuna ta on tuntud, siis üritab ta sellest supist puhta nahaga pääseda, kuid ma teen kõik, et see tal ei õnnestuks,» lausus ameeriklanna.

Prints Andrew, kes kannab ka Yorki hertsogi tiitlit, on teatanud, et ta võis kunagi suhelda Epsteiniga, kuid juba aastate eest eemaldus ta temast.

«Olen sattunud nõiajahi ohvriks ja mind kasutatakse julmalt ära. Kinnitan, et kuulusin Epsteini tutvuringi, kuid ma ei suhelnud temaga lähemalt. Külastasin paaril korral ta New Yorgi ja Florida kodu, kuid ma ei märganud, et seal oleks midagi ebaseaduslikku toimunud,» teatas prints Andrew.

Prints Andrew lisas, et ta tegi vea, kui jätkas 2010 Epsteiniga suhtlemist, sest 2008 mõistis USA kohus ta alaealiste kupeldamises süüdi ja ta sai karistada.

Giuffre teatas juba 2015, et ta sattus alaealisena Jeffrey Epsteini «seksitüdrukute» hulka ja ta pidi osutama seksiteenuseid.

Jeffrey Epsteini seksiimpeeriumisse kuulunud Virginia Giuffre (keskel) FOTO: SHANNON STAPLETON / REUTERS/Scanpix

«Teadsin, et mees, kellega pidin seksima, kuulub Briti kuninglikku perekonda, kuid ma ei teadnud, kes ta täpselt oli. Epstein ja ta sõbrad kutsusid teda Andyks. Alles hiljem sain teada, et ta oli prints Andrew,» sõnas Giuffre siis.

Giuffre sai 27. augustil New Yorgis Epsteini kohtuprotsessil sõna ja ta ütles, et ta ei vaiki enne, kui Epsteini kaaslased, kes kasutasid alaealisi tüdrukuid seksuaalselt ära, on kohtu ette toodud.

«Ka prints Andrew peab oma tegudest kohtu ees rääkima. Ta võib meediale öelda, mida tahab, kuid kui ta on kohtus ja vande all, siis ei saa enam valetada,» nentis naine.