Titanicu vraki leidja: meie ekspeditsioonil oli tegelikult üks teine salajane eesmärk

Ballard avalikustas hiljuti, et tema ekspeditsiooni põhieesmärk ei olnud Titanicu vraki otsimine, vaid ta pidi USA mereväe ülesandel ja rahastuse abil uurima Atlandi ookeanis uppunud tuumaallveelaevu USS Thresher ja USS Scorpion, kirjutab express.co.uk.

USA tuumaallveelaev USS Scorpion, mis uppus 1960. aastatel Atlandi ookeanis FOTO: / AP/Scanpix

«Minu huviks oli Titanic, kuid kuna merevägi meie ekspeditsiooni rahastas, siis tuli meil esmajärjekorras tegeleda kahe 1960. aastate tuumaallveelaevaga. Seda tuli teha saladuskatte all ja Titanic oli suurepärane suitsukate,» avalikustas Ballard.

USS Thresher ja USS Scorpion uppusid Külma sõja ajal ning USA võimud tahtsid teada, kas need võivad lagunemise tõttu olla keskkonnaohtlikud ning kas nende uppumisega on seotud midagi kuritegelikku.

«Merevägi tahtis teada, millises seisundis laevad on. Nad ei soovinud, et Nõukogude Liit meie ekspeditsioonist haisu ninna saaks. Ajakirjandusele söödeti ette, et tegemist on Titanicu vraki otsimisega, see jõudis isegi nõukogude ajakirjandusse,» meenutas Ballard.

Robert Ballard mais 2019 FOTO: MPI99/Capital Pictures /Scanpix

Ballard lisas, et oli üliõnnelik, kui leidis Titanicu vraki, sest see aitas ekspeditsiooni tegelikku eesmärki saladuses hoida.

Okeanograaf ja ta meeskond kasutasid Titanicu otsimiseks allveeroboteid ning 1. septembril 1985 kell 2 öösel said nad esimesed pildid laevast, mis oli selleks ajaks olnud Atlandi ookeani põhjas ligi 4 kilomeetri sügavusel 73 aastat.

Titanicu vöör 1996. aasta fotol FOTO: Anonymous / AP/Scanpix

USA merevägi ei oodanud, et Ballard Titanicu leiab ja see oli ka nende jaoks üllatus. Nad kartsid, et okeanograaf paljastab missiooni tegeliku eesmärgi ja nõudsid talt vaikimist. Ballard ja ta meeskond hoidiski suu kinni üle 30 aasta.

Ballard uuris detailselt kaht tuumaallveelaeva, millest USS Scorpioni vrakk on Assoori saarte lähedal ning USS Thresher USA Massachusettsi rannikust 350 kilomeetri kaugusel Atlandi ookeanis. Ilmnes, et need laevad ei kujuta endast ohtu ja nende uppumine oli õnnetus.

Hiljuti tehti Titanicu vraki juurde uus sukeldumine, mis näitas, et kuulus ookeaniaurik on üsna kiiresti hävinemas, kuna selle kere metalli söövad bakterid.

Titanicu vrakk, mis uue uuringu andmetel laguneb kiiresti FOTO: HO / AFP/Scanpix

Laevafirma White Star Line ookeaniaurik Titanic alustas oma esmateekonda Ühendkuningriigist Southamptonist USAsse New Yorki 10. aprillil 1912, tehes vahepeatuse Prantsusmaal Cherbourgis ja Iirimaal Queenstownis, mis nüüd kannab nime Cobh.

Titanic lahkumas 10. aprillil 1912 Southamptonist FOTO: / AP/Scanpix

Laeva pardal oli 2224 inimest, kelle seas oli ka mitmeid selle aja kuulsusi, ärimehi, poliitikuid, näitlejaid ja lauljaid, kuid ka Euroopast USAsse paremat elu otsima läinuid.

Titanic põrkas Atlandi põhjaosas 14. aprillil 1912 kell 23.40 jäämäega kokku ja uppus kaks tundi ja 40 minutit hiljem, kui oli juba 15. aprill 1912. Elu kaotas üle 1500 inimese.

Joonistus Titanicu hukkumisest, mis avaldati 1912 Briti väljaannetes FOTO: Archive / ©2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix