Pildid ja video: Melania Trump sattus orvust beebiga poseerimise tõttu kriitika alla

USA esipere käis ka kohalikus haiglas, kus on seni ravil 3. augustil El Paso tulistamises vigastada saanuid, teatab foxnews.com.

Melania Trump sai lapse onult Tito Anchondolt teada, et Pauli vanemad hukkusid massitulistamises.

Proua Trump võttis kahekuuse lapse sülle ja poseeris temaga. Fotod, millel Melania ja Donald Trump on koos orvuga, sattusid sotsiaalmeedias kriitika alla, et Trumpid kasutavad vanematest ilma jäänud last oma maineparandamise huvides ära.