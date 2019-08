Kaitsjad nõuavad seksiimpeeriumi looja Epsteini surma uurimist: vanglaseinte vahel toimus midagi väga hämarat

Prokuröride arvates on selge, et Epstein võttis endalt ise elu pärast seda, kui tema seksiimpeeriumi kohta sai ilmsiks liiga palju saladusi, teatab newsweek.com.

Epsteini advokaadid on teisel seisukohal ja esitasid kohtunik Richard Bermanile palve, et nende endise kliendi Epsteini surma uuritaks uuesti, sest on palju vastuolusid ja vastuseta küsimusi.

Advokaadid kinnitasid kohtunikule, et nad on valmis kohtus neid tõendeid näitama ja neist rääkima.

Epsteini advokaatide sõnul tekitab kahtlusi see, et kohtuarstilik ekspertiis kinnitas Epsteini surma enesetapu läbi väga kiiresti, olles vaadanud vaid 9 minutit vangla turvakaamera lindistust.

Epsteini advokaadid aga soovivad kohtu jätkamist, sest nad ei ole rahul ekspertide kinnitusega, et alaealiste kupeldamises süüdistatud mees tegi enesetapu. Nad palusid, et kohtunik Berman külastaks ise New Yorgi föderaalvanglat, kus Epsteini hoiti ning tutuvuks sealse olukorra ja tingimustega. Advokaatide andmetel on sealsed tingimused kohutavamad kui näiteks kurikuulsas Guantanamo vanglas, kus hoitakse rahvusvahelisi terroriste.