Video: rõdu äärel keerulises joogaasendis olnud naine kukkus alla

23-aastane Tecnológico de Monterrey ülikooli üliõpilane Alexa Terrazas kukkus 25 meetrit, saades raskelt vigastada. Talle kutsuti kiirabi, ta viidi haiglasse ning ta seisund on seni kriitiline.

Pärast õnnetust hakkas hispaaniakeelses sotsiaalmeedias levima foto, millel Terrazast on näha rõdul joogat tegemas.

Kirurgide teatel said kukkudes enim kannatada naise jalad, ta mõlema jala pahkluud tuli sõna otseses mõttes uuesti üles ehitada. Ta peab õppima uuesti kõndima ja selleks võib kuluda umbes kolm aastat.

Politsei uuris, kas naise korteri rõdul on mingi tehniline probleem, mis õnnetuse võis põhjustada, kuid nad ei leidnud midagi.

Uurijad on seisukohal, et naine seadis oma elu ise ohtu ja ei arvestanud, et metallist rõdupiire võib olla libe.